Ustica, barca in avaria: carabinieri salvano famiglia francese

Disavventura, ma con un lieto fine, per una famiglia francese in vacanza a Ustica. Padre, madre e tre figli stavano facendo una gita in barca quando, a causa di un'avaria, si sono trovati in difficoltà. In loro aiuto sono intervenuti i carabinieri. I militari li hanno raggiunti, nel tratto di mare antistante lo “scoglio del medico”, e li hanno soccorsi. Il natante è stato recuperato e la famiglia condotta al sicuro sulla banchina.