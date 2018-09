Delegazione della Temple University di Filadelfia in visita a Palermo

A seguito dell’accordo quadro tra l’Università degli Studi di Palermo e la Temple University di Philadelphia, siglato lo scorso anno dal Rettore Fabrizio Micari, nell’ambito dell’internazionalizzazione dei percorsi di dottorato di ricerca di tutti i corsi di dottorato di ricerca attivi presso l’ateneo palermitano, i professori Zebulon V. Kendrick e Martyn Miller hanno visitato in questi giorni la sede di viale delle Scienze.

La visita della delegazione dall’Università di Philadelphia è stata organizzata col supporto del Comitato delle Relazioni Internazionali di UniPa coordinato dal Pro Rettore per l’Internazionalizzazione, la professoressa Ada Maria Florena, e si è articolata in incontri istituzionali presso i dipartimenti universitari UniPa, sedi di dottorato di ricerca, per visionare le strutture didattiche e scientifiche messe a disposizione dei dottorandi.

L’accordo quadro consentirà in prima istanza ai dipartimenti dei rispettivi atenei di stipulare degli accordi intermedi e, successivamente, i docenti tutor potranno promuovere la stipula di accordi individuali di tesi, con la previsione di rilascio di doppio titolo per i singoli dottorandi. In particolare, gli accordi intermedi andranno a specificare quanti mesi i dottorandi trascorreranno nelle due sedi, da chi saranno coperti i costi della ricerca e lo stipendio del dottorando, chi saranno i tutor (almeno uno per sede) e le modalità di svolgimento dell’esame finale.

L’accordo è stato promosso dal professore Francesco Cappello, ordinario di Anatomia Umana in UniPa e Adjunct Professor presso l’università americana mentre la stipula del documento è stata supervisionata dal professore Francesco Lo Piccolo, delegato del Rettore per i Dottorati di Ricerca. Il primo accordo intermedio è già stato stipulato tra il Dipartimento di Biomedicina e Neuroscienze (BIONEC) di UniPA e il Department of Biology della Temple University.