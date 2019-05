Tutti pronti a fare click: parte da Palermo il contest fotografico di interesse nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giunto alla 2^ edizione, il Concorso fotografico "Scatta il Giro di Sicilia 2019", evento di interesse nazionale (molte sono le foto scattate da appassionati e fotografi che arrivano da ogni parte d'Italia) è promosso e organizzato dal Veteran Car Club Panormus, organizzatore dell’Evento XXIX rievocazione storica internazionale del Giro di Sicilia; XXXIX La Sicilia dei Florio e Monte Pellegrino Revival, in collaborazione con i fotografi Palermitani di “Scatti&Friends". Si tratta di Tiziana Di Vita, Giusina Perna, Santino Serio ed Eugenio Maria Testaverde. L’iniziativa invita a raccontare attraverso le immagini, tutte le varie fasi della manifestazione che partirà da Palermo - piazza g. Verdi, nella giornata di mercoledì 5 Giugno. Quindi, si potrà fotografare da giorno 5 giugno fino alla conclusione dell’Evento, previsto nella giornata di domenica 9 Giugno. Sì potrà partecipare al concorso sia con immagini a colori che in bianco e nero e con qualsiasi dispositivo (macchina fotografica, smartphone, tablet etc.). La partecipazione si intende gratuita ed è aperta a tutti gli appassionati di fotografia. Al Concorso potranno partecipare anche gli stessi concorrenti alla Competizione. Ogni partecipante dovrà compilare la scheda di iscrizione. La stessa, insieme alle immagini (massimo n° 3 immagini in formato JPEG (.jpg), dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: fotogds@girodisicilia.it entro e non oltre giorno 15 giugno 2019. Si dovrà specificare se la foto è stata scattata con macchina fotografica o altro dispositivo. Sono esclusi dal concorso i membri della commissione giudicatrice ed i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del Concorso. Sono ammesse immagini con inquadrature sia orizzontali che verticali. La risoluzione di ciascuna immagine dovrà essere di 300 dpi ed in formato JPEG (.jpg). Le fotografie dovranno essere inedite e non firmate. Ogni file dovrà avere un numero progressivo e contenere il nome completo dell'autore (es. marcorossi001). Le immagini non conformi alle specifiche richieste non verranno selezionate. Saranno premiati i primi cinque classificati con foto effettuate con macchine fotografiche e i primi cinque classificati con foto effettuate con altri dispositivi (smartphone/tablet/etc). Possibilità di premi speciali offerti da sponsor per meriti particolari, se confermati. La data, il luogo e l'orario della premiazione verranno comunicati, quanto prima, a mezzo mail. La Giuria sarà composta da Antonio Di Pietro, Tiziana Di Vita, Pippo Scuderi e Eugenio Maria Testaverde.

