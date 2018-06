Si rompe di nuovo un tubo in via Guglielmo il Buono, la "fontana" torna a zampillare

Tubo dell’acqua si rompe per la seconda volta in un mese e la “fontana” della Zisa ricomincia a zampillare (attraverso il marciapiede). Ad appena un mese dall'intervento dei tecnici dell'Amap l'impianto idrico di via Guglielmo il Buono è tornato a fare acqua da tutte le parti. "Questa è la situazione intollerabile - denuncia il consigliere del M5S Igor Gelarda - che da mesi vivono i cittadini della zona. Chiederò un incontro urgente con la società partecipata e un sopralluogo per affrontare definitivamente il problema. Paradossale permettere sprechi del genere, soprattutto con l'estate alle porte e in una città con carenze idriche".

Al coro di proteste del consigliere grillino si uniscono anche i residenti, stanchi di dover affrontare ciclicamente questo genere di situazioni. "Purtroppo - spiega a PalermoToday uno di loro - succede sempre più frequentemente di dover fare i conti con questo problema, più volte segnalato e temporaneamente ripristinato. Ad un mese dall'intervento siamo alle solite: fuoriuscita d'acqua da sotto il manto stradale, segnalazione ad Amap che invierà le squadre d'intervento, riparazione provvisoria e appuntamento alla prossima rottura. Senza soluzioni definitive il problema è soltanto rimandato".