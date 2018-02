Una chiamata annuncia falsa truffa: "Già raggirati un centinaio di palermitani"

Una truffa nella truffa è l'ultima moda in tema di raggiri. A lanciare l'allarme è l'Unione consumatori di Termini Imerese: "Sono già centinaia a Palermo e provincia gli utenti incappati". Tutto parte da una telefonata. Il truffatore dice di chiamare da un call center e annuncia all’utente di esser stato oggetto di una truffa: spiega che il suo contratto di fornitura elettrica è stato disdetto, che un fornitore alternativo ha attivato un nuovo contratto e che l’unico modo per annullare il contratto truffaldino è dare il consenso ad attivare un ulteriore nuovo contratto con Enel Energia.

"L’interesse di chi vi chiama è quello di chiudere il contratto per incassare la provvigione – dice il presidente dell’Unione dei Consumatori Manlio Arnone – come sempre le aziende interessate sono estranee e all’oscuro di quanto sta accadendo, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni quindi invitiamo i cittadini a rivolgersi ai nostri uffici che sono a disposizione per dare chiarimenti come procedere, è possibile chiamare ai numeri di telefono 091/6190601 – 091/9767830 – 091/8439038, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, o ancora segnalare i casi limite attraverso il sito”.

Per lo più le vittime sono clienti di Amg, l’azienda del gas palermitana, che da qualche tempo è anche fornitore di energia elettrica, parte lesa nella vicenda. "La società - fa sapere tramite una nota Amg - ritiene lodevole l’azione dell’Unione dei Consumatori e ribadisce il suo pieno impegno a tutela dei clienti, confermando che qualsiasi azione, se sarà necessaria, verrà messa in campo in loro difesa. Invitiamo i clienti, nel caso di telefonate sospette o di dubbi, a contattare immediatamente il nostro call center (al numero verde 800773399, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30) o gli sportelli in piazza Vincenzo Tumminello e in via Ammiraglio Gravina dove riceveranno informazioni e ogni supporto sulle procedure di tutela da avviare rispetto ad eventuali truffe".