Truffa online, pregiudicato palermitano scoperto dai carabinieri e denunciato

Un pregiudicato palermitano è stato denunciato dalla compagnia dei carabinieri di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, per aver raggirato degli acquirenti per delle compravendite online. L'uomo, residente a Palermo, ha organizzato una truffa online vendendo con artifizi e raggiri, tramite un noto sito di e-commerce, alcuni prodotti elettronici e una consolle per videogiochi. Il palermitano - che è risultato essere un pregiudicato per reati contro il patrimonio - è stato individuato dai carabinieri che sono risaliti all’identità dell’autore tramite il proprio indirizzo iban. L'uomo è stato denunciato per il reato di truffa aggravata.