Ricordo della strage di Passo di Rigano e processione: nel weekend cambia la viabilità

Domenica 19 agosto Palermo, alle 10, ricorda la strage di Passo di Rigano in via Leonardo Ruggeri: presso il cippo commemorativo per i sette carabinieri dilaniati da una carica di tritolo esplosa al passaggio dei veicoli militari su cui viaggiavano sarà deposta una corona d'alloro. Inoltre, alla Guadagna, a partire dalle 17 prenderà il via la processione di Maria Santissima Assunta che attraverserà le vie, chiuse per l'occasione al traffico, Guadagna, Buonriposo, Oreto, Campisi, Villagrazia, Santa Maria di Gesù, Regione Siciliana, Belmonte Chiavelli e Orsa Minore. Gli eventi in programma fanno scattare anche nuovi divieti di sosta.

Eccidio di Passo di Rigano

Dalle 20 di sabato divieto di sosta con rimozione coatta nell'area compresa tra le vie Ruggeri, Evangelista di Blasi, Carlo De Grossis e Giuseppe di Stefano.

Processione alla Guadagna

Via Orsa Minore, tratto compreso tra la via Belmonte Chiavelli e la rotatoria a monte di via Orsa Minore (escluse): chiusura della circolazione veicolare mediante transenne o dissuasori dalle 23 del 19 agosto sino alle 2 del 20 agosto e comunque sino a cessata esigenza; divieto di sosta con rimozione coatta dalle 21 del 19 Agosto sino alle 2 del 20 agosto lungo il lato destro seguendo il senso di marcia.

Via Villagrazia, tratto compreso tra la via Carlo Greca e l'ingresso dell'Ospedale Guadagna (entrambe escluse dal provvedimento): chiusura della circolazione veicolare per motivi di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, mediante transenne o dissuasori mobili, dalle 23 del 19 agosto sino alle 2 del 20 agosto.

Vi Paternò, tratto compreso tra piazza Ponte Ammiraglio e via Guadagna: chiusura della transito veicolare e pedonale dalle 23 del 19 agosto sino alle 2 del 20 agosto 2018 e comunque sino a cessata esigenza; divieto di sosta con rimozione coatta dalle 20 del 19 agosto sino alle 2 del 20 agosto, ambo i lati e comunque sino a cessata esigenza.

Via Oreto, tratto compreso tra via Stazzone e via Campisi: chiusura al trasito veicolare e pedonale a tutela della pubblica incolumità, dalle 23 del 19 agosto sino alle 2 del 20 agosto e comunque sino a cessata esigenza. Divieto di sosta con rimozione coatta dalle 21 del 19 agosto alle 2 del 20 agosto intero tratto e comunque sino a cessata esigenza. Durante la chiusura i veicoli provenienti da via Stazzone, in direzione via Oreto, dovranno proseguire per via Decollati mentre quelli provenienti da via Oreto, lato viale Regione Siciliana, e da via Buonriposo (direzione piazza Guadagna) proseguiranno per via Buonriposo.

I divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.