Donna scomparsa dall'ospedale Villa Sofia, i familiari: "Aiutateci a trovarla"

Da giovedì non si hanno più notizie di Tiziana Monticciolo, 45 anni di Cinisi. Sulla base di quanto riferito ai carabinieri, pare che la donna soffra di alcuni problemi di salute e alterni momenti di lucidità ad altri in cui cade in stato confusionale