Continuano i tirocini all'Agenzia delle dogane: rinnovata la convenzione con UniPa

Rinnovata la convenzione fra la Direzione regionale delle dogane e dei monopoli e l’Università. Gli studenti potranno svolgere i tirocini formativi nelle strutture doganali mentre i dipendenti dell’Agenzia, iscrizione ai corsi, avranno l’opportunità di avere riconosciuti crediti formativi. Il rettore, Fabrizio Micari, e il direttore regionale delle dogane, Claudio Oliviero, hanno firmato il documento alla presenza di Antonino Pollara, responsabile del Settore affari generali e convenzionali di UniPa e di Gaspare Rappa, dirigente dell’Area personale, formazione e organizzazione della Direzione regionale delle dogane.

“E’ importante intensificare la collaborazione istituzionale con l’Università - ha affermato il direttore Oliviero - per promuovere la conoscenza degli istituti doganali così da contribuire a sviluppare negli studenti universitari competenze che aiutino le imprese del territorio nei processi di internazionalizzazione e una coscienza critica di consumatori per contrastare il fenomeno della contraffazione”.

“Diffondere la cultura della legalità, anche nel campo fiscale - ha commentato il rettore - è uno dei compiti fondamentali per un’istituzione come l’Università che, in un contesto territoriale purtroppo ad alta diffusione di fenomeni di illegalità, ha un ruolo non solo culturale, ma anche e soprattutto sociale. Per questo ritengo doveroso intensificare e sostenere iniziative formative di questa notevole importanza”.