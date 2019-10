Termini Imerese, nasce la biblioteca all’interno della Camera del Lavoro

La Camera del Lavoro zonale di Termini Imerese mette a disposizione dei propri iscritti libri storici, riviste sindacali e i contratti collettivi nazionali di lavoro, da consultare presso la sede di via Piersanti Mattarella ogni martedì pomeriggio, dalle 16 alle 18.

"La nostra Camera del Lavoro, presidio di legalità, vuole essere luogo aperto al territorio e al comprensorio per riunioni, iniziative e dibattiti ma anche spazio di aggregazione e studio per lavoratori, pensionati, cittadini e studenti – dichiara Laura Di Martino, responsabile della Camera del Lavoro - In una società dominata dalla comunicazione virtuale, leggere un libro è una forma di conoscenza importante. Crediamo che in una fase storica in cui le politiche puntano all’individualismo, la Cgil possa decisamente contribuire a costruire relazioni tra le persone e diffondere la cultura della solidarietà".