Terapia anticoagulante, i prelievi verranno effettuati nel laboratorio di Villa Sofia

I prelievi per il dosaggio della AP (attività di protrombina)/INR saranno eseguiti presso il laboratorio del presidio Villa Sofia presso il quale potrà anche successivamente essere ritirata la prescrizione della terapia.

E’ una disposizione dì Villa Sofia Cervello in considerazione dello stato emergenziale in atto esistente, della individuazione del presidio Cervello come Ospedale Covid19, e al fine di tutelare i pazienti afferenti al Centro Emostasi per il monitoraggio della terapia anticoagulante orale.