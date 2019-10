Palermo-Mazara, donna tenta il suicidio: salvata dalla polizia stradale

Aveva deciso di farla finita gettandosi da un viadotto sulla Palermo-Mazara ma il destino ha voluto che proprio in quel momento una pattuglia della Polstrada passasse da lì. Due poliziotti hanno salvato una 57enne che si era fermata con l’auto all’altezza di Capaci per tentare il suicidio.

Gli agenti hanno visto la donna sporgersi dalle barriere metalliche e, come riferito da alcuni testimoni, si sono avvicinati per parlarle e convincerla a desistere. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e alcuni familiari e dopo un’estenuante trattativa i poliziotti sono riusciti a metterla in salvo e ad evitare il peggio.

Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E’ “Helpline-Telefono giallo”, progetto per la prevenzione del suicidio realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Associazione famiglie italiane prevenzione suicidio Marco Saura. Al numero gratuito 800011110 rispondono operatori qualificati e formati come psicologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.