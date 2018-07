La Massimo Kids Orchestra compie un anno: grande festa a ritmo di musica

Primo compleanno per la Massimo Kids Orchestra, che ha festeggiato con un concerto diretto da Michele De Luca al ristorante Alle Terrazze di Mondello, già partner del Teatro Massimo in occasione dell'inaugurazione della stagione 2018. In programma musiche di Mozart, Joaquin Rodrigo e una scelta di colonne sonore cinematografiche. Il concerto della Massimo Kids Orchestra si è concluso con una torta celebrativa e un brindisi.

Ultima nata tra le formazioni giovanili del Teatro Massimo, la Massimo Kids Orchestra ha debuttato il 17 luglio 2017 al Teatro di Verdura nell’ambito della stagione estiva “Summerwhere” con lo spettacolo “Let’s Kids”, insieme al Coro di voci bianche e al Coro Arcobaleno. Nella sua formazione completa è composta da oltre 120 ragazzi di età a partire dai 7 anni, che provengono dalle esperienze più diverse e con differenti percorsi di alfabetizzazione musicale alle spalle; con il supporto dei tutors dell’Orchestra del Teatro Massimo scoprono la musica e il senso di appartenenza alla comunità. Tra i concerti dei quali è stata protagonista negli ultimi mesi: Il pupazzo di neve, Dreams come true, SuperOttoni & Friends, Mozart & The Kids al Teatro Massimo; (H)èllozen; Hollywood Memories al Chiostro della Gam.