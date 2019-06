Tavola tonda, sopralluogo di Nicolao col vicesindaco Giambrone: "Si migliori lo spazio giochi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto il sopralluogo a Tavola tonda, nel quartiere San Pietro, con il vicesindaco Fabio Giambrone per chiedere insieme ai bambini maggiore vivivilità dell’area.

"Ogni giorno decine e decine di bambini del quartiere di tutte le età - dice Antonio Nicolao, vicepresidente della Prima circoscrizione - giocano per l’intera giornata soprattutto nelle belle giornate. Parliamo di bambini che frequentano il centro internazionale delle culture Ubuntu e dei bambini del territorio, purtroppo le condizioni della pavimentazione sono precarie sono presenti buche e dislivelli che sicuramente in caso di cadute possono provocare infortuni. Ecco perché è stato chiesto in coro al vicesindaco di programmare degli interventi migliorativi, livellare la pavimentazione e di posizionare un tappeto verde sintetico, al fine di fare diventare l’area già recintata uno spazio polivalente per praticare sport. Pallavolo, basket e laboratori sono alcuni esempi delle enormi possibilità aggregative che ha lo spazio. Giambrone si è mostrato sensibile e disponibile alla richiesta - conclude Nicolao - calciando un rigore simbolico che sintetizza l’impegno assunto".

