Trasportava cinque passeggeri, vigili multano tassista abusivo

Trasportava cinque passeggeri con tanto di bagagli. Un tassista abusivo è stato intercettato dai vigili e multato. E' successo tra via Agostino Catalano e via Emanuela Loi, nella zona di corso Pisani. A finire nei guai è stato un 42enne (A.D.M. le sue iniziali). In azione gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico in servizio per il controllo del territorio finalizzato al rispetto delle norme per il trasporto dei turisti e per la sicurezza stradale.

"Il conducente - dicono dal comando di via Dogali - utilizzava la sua autovettura privata, una Volkswagen Touran, per effettuare un servizio taxi a pagamento totalmente abusivo. L'uomo è stato sanzionato, oltre che per aver adibito la sua autovettura a servizio taxi, anche per non aver effettuato la revisione periodica del mezzo".

La Volkswagen Touran è stata sequestrata ai fini della confisca: spetterà al prefetto, una volta esaminato il caso, decidere l’entità della sanzione che va da 1.777 a 7.108 euro.

Con questa operazione sono sei i tassisti individuati dalla polizia municipale da quando il comandante Gabriele Marchese ha predisposto il potenziamento del servizio per arginare queste attività illecite. "L'obiettivo - spiegano dagli uffici di via Dogali - è quello di tutelare i turisti e i tassisti che esercitano la loro attività nel pieno rispetto delle regole".