Il Tar sospende la Ztl notturna

Colpo di scena. Stasera la Ztl di notte non partirà. Lo ha deciso la prima sezione del Tar, che ha sospeso l'ordinanza del Comune per motivi di "estrema gravità e urgenza - scrive il presidente Calogero Ferlisi - stante la specificità degli interessi commerciali di molti dei ricorrenti". Il contraddittorio in camera di consiglio tra i ricorrenti e il Comune è fissato per il prossimo 25 febbraio.

(articolo in aggiornamento)