Supermercati Fortè in amministrazione giudiziaria, Fisascat Cisl: "Tuteliamo i lavoratori"

Il tribunale di Catania ha ammesso all'amministrazione straordinaria per i grandi gruppi industriali in crisi la Meridi, azienda dell'ex patron del Calcio Catania Antonino Pulvirenti che controlla 90 punti vendita dei supermercati Forte in Sicilia con oltre 500 dipendenti. I giudici nel provvedimento hanno nominato anche tre commissari. La Procura si era opposta, e i legali dei creditori si erano associati, alla richiesta avanzata dalla società.

"Ai commissari straordinari auguriamo buon lavoro - dice Mimma Calabrò, segretario generale Fisascat Cisl Sicilia - A loro la nostra disponibilità a lavorare insieme, ognuno per proprie competenze, a tutela dei lavoratori. Siamo certi che, una volta insediatisi, gli amministratori avvranno tra le priorità la delicatissima situazione in cui versano gli oltre 500 lavoratori del gruppo stremati dalla situazione economica in cui versano e preoccupati per quello che sarà del loro futuro occupazionale".