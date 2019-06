Dopo Aspra, la Giunta riduce le strisce blu anche a Bagheria

Dopo la rimodulazione delle strisce blu ad Aspra, la Giunta di Bagheria ha deliberato di eliminare alcune aree di sosta a pagamento anche in città. Le modifiche entreranno da subito in vigore e le zone riviste verranno segnalate a breve - così come avvenuto per Aspra - con strisce bianche e segnaletica stradale. "La delibera -fanno sapere dal Comune - verrà trasmessa all’azienda a capitale pubblico Amb, che gestisce il servizio di controllo". Il sindaco Filippo Tripoli: "Altra promessa mantenuta".

Ecco dove sono state eliminate le strisce blu:

corso Butera, nei tratti tra la via Consolare e la via Lo Bue e tra la via Dante Alighieri e via Libertà;

via Mattarella, tra Corso Butera - lato complesso parrocchiale S. Pietro - fino all'intersezione con via Senofonte, compreso il parcheggio attiguo al complesso parrocchiale;

via Roccaforte, nel tratto tra via Vespucci e piazza Garibaldi - lato sinistro - e nel tratto compreso tra la via Roma e la via Polizzi;

via Litterio e via Russo Bonavia;

piazza Indipendenza, nel tratto compreso tra via Di Pasquale e via XX settembre e tra via XX settembre e via Cammarata a destra;

via Libertà, nel tratto compreso tra via Città Di Palermo e via Paolo Borsellino, in entrambi i sensi di marcia;

via Dante Alighieri, nel tratto intercorrente tra il civico 28/c ed il civico 32.