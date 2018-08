Posteggi selvaggi all'Addaura e Mondello: valanga di multe con lo street control

E' di 63 multe il bilancio dei controlli effettuati sabato sera nelle borgate marinare con il dispositivo street control. Sono state riscontrate violazioni a gogò: in particolare 29 le sanzioni che sono state comminate all'Addaura sul lungomare Cristoforo Colombo, 19 a Mondello e 15 all'Arenella.

Ammontano così in totale a 585 le violazioni rilevate da giugno, da quando il servizio è stato predisposto nel fine settimana dal comandante Gabriele Marchese nelle ore serali e notturne nella fascia costiera da Mondello fino all'Arenella, attraverso il lungomare dell'Addaura e di Vergine Maria. Le violazioni più frequenti riguardano soprattutto il divieto di sosta in genere, in prossimità di incrocio, doppia fila e strisce pedonali.