Strage di Capaci, la polizia ricorda le vittime: coinvolti anche Ficarra e Picone

Come ogni anno anche sabato verrà ricordato il sacrificio delle vittime della strage di Capaci. L'occasione è quella del 28esimo anniversario. "Seppur nel rigoroso rispetto delle misure di distanziamento sociale determinate dalla diffusione dei contagi da Covid 19 - dicono dalla questura - non arretrerà, infatti, l’impegno di mantenere vivi la memoria di coloro che hanno sacrificato la vita nell’adempimento del servizio ed il ricordo di un giorno “emblematico” della nostra storia moderna con cui, ogni anno, il calendario sembra voler rinnovare un monito alle nuove generazioni".

L’elenco delle iniziative

Saranno deposte corone di alloro in memoria delle vittime, rispettivamente, alle 9 presso la Stele di Capaci e alle 10 sulla lapide collocata presso l’ufficio Scorte della Questura, all’interno della Caserma Pietro Lungaro di via Agostino Catalano.

Alle 12, d’intesa con la Fondazione “Falcone”, verrà celebrata una Santa Messa in suffragio dei Caduti, nella Chiesa di San Domenico, Pantheon degli Uomini Illustri Siciliani, dove sono custodite le spoglie del giudice Giovanni Falcone.

Alle ore 17.58, momento esatto della strage di Capaci, verrà intonato il Silenzio da parte di trombettieri della polizia di Stato, rispettivamente, presso l’”Albero Falcone” di via Notabartolo, presso il “Giardino della Memoria” nella zona sottostante l’area autostradale in cui c'è stato l'attentato e nel giardino accanto all’ufficio Scorte della Questura, all’interno della Caserma Pietro Lungaro. "Qua sarà collocata la “Teca Quarto Savona 15”, simbolo del sacrificio dei servitori dello Stato, custodito dalla Polizia di Stato e dall’Associazione “Quarto Savona 15” - dicono dalla polizia -. Sempre in questa area verde adiacente l’ufficio Scorte, al termine del Silenzio, avrà luogo una rappresentazione commemorativa, dal titolo “Corale nel silenzio” curata dal drammaturgo palermitano Vincenzo Pirrotta, cui parteciperanno Ficarra e Picone, oltre ad altri dieci attori del Teatro Biondo Stabile di Palermo ed apprezzati musicisti palermitani, con al centro della scena la “Teca Quarto Savona 15”. Chi lo volesse, in considerazione della necessaria assenza di pubblico, potrà seguire in diretta sulla pagina Facebook della Questura di Palermo sia la cerimonia commemorativa che la rappresentazione. Una diretta verrà realizzata anche in occasione della celebrazione eucaristica delle 12 presso la Chiesa di San Domenico".