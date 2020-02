Salvini al teatro Al Massimo e le Sardine in piazza: scattano i divieti alla circolazione

Mobilità rivoluzionata domani nella zona del teatro Al Massimo in vista dell'evento al quale parteciperà il leader della Lega, Matteo Salvini, e del flash mob organizzato nello stesso orario dal movimento delle Sardine. L'ufficio Mobilità urbana del Comune ha emesso un'ordinanza che modifica la normale circolazione fino alle 22.

Ecco cosa cambia strada per strada:

- via Rossini (tra via Scarlatti e piazza Verdi) divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata

- via Donizetti (tratto compreso tra via Scarlatti e piazza Verdi): divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

- via Scarlatti (intero tratto): divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

- via Favara (intero tratto): divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata.

- piazza delle Stigmate (intera area): divieto di sosta con rimozione coatta.

- piazza Verdi (area compresa tra via Donizetti, via Favara, via Mura di S. Vito, e via Volturno): divieto di sosta con rimozione coatta.

- via Malta (tratto compreso tra il civico 13 ed il civico 21, sul lato sinistro nel senso di marcia, di fronte ai posti riservati ai veicoli di servizio della Polizia di Stato).

Divieto di sosta con zona rimozione, ma fino alle 20, in piazza casa Professa e invia del Ponticello.