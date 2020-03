Infastidisce i viaggiatori alla stazione centrale, poi si scaglia contro polfer: arrestato

Si scaglia contro la polizia durante un controllo alla stazione centrale: arrestato per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale un cittadino extracomunitario di 31 anni.

L'uomo è stato notato dai poliziotti della Polfer all’interno dello scalo, nei pressi delle macchinette erogatrici di biglietti, mentre infastidiva viaggiatori e passanti. All’atto della sua identificazione, però, ha reagito con minacce verbali, per poi passare alle vie di fatto, aggredendo fisicamente gli agenti.

Con non poca fatica l’uomo è stato bloccato, identificato e tratto in arresto. Dopo gli adempimenti di rito è stato portato al carcere Pagliarelli. L'arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria.

"In relazione al fenomeno dell’accattonaggio, della presenza di persone moleste o di borseggiatori - si legge in una nota della Questura - la polizia consiglia ai viaggiatori in transito presso le stazioni di non lasciare mai i bagagli incustoditi e di non perderli di vista in alcun caso, segnalando agli agenti che presidiano regolarmente gli scali eventuali anomalie".