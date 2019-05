Staccionata in spiaggia a Mondello, monta la polemica: "E i 5 metri previsti per legge?"

I lidi dei circoli ricreativi dell'esercito e della guardia di finanza montano una staccionata per delimitare la spiaggia avuta in concessione a Mondello e sui social monta la polemica. La recinzione - che si trova nel tratto di costa di Valdesi - secondo diversi membri della pagina Facebook "Insieme per Mondello" sarebbe troppo vicina al mare. "Ma non si sono allargati un po’ troppo?", "Non c’è nessun controllo?", "Dov'è la Capitaneria di porto?", le domande che tanti bagnanti si stanno facendo.

La legge infatti stabilisce l'obbligo di lasciare libera la battigia (leggi ordinanza ndr), spazio di circa 5 metri a ridosso dell'acqua di cui i bagnanti devono poter usufruire gratuitamente. "Se viene una mareggiata si porta via tutto e con questo tempo che cambia velocemente non è improbabile", dice qualcun altro. I commenti sul gruppo si stanno moltiplicando e sono sempre più numerosi i bagnanti che si stanno mobilitando per farsi sentire. Dalla Capitaneria di porto fanno sapere che è stata inviata una squadra sul posto per verificare la situazione.