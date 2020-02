Sospetto caso di Coronavirus, mascherine e fuggi fuggi al pronto soccorso del Cervello

Un sospetto caso di Coronavirus provoca il fuggi fuggi al pronto soccorso del Cervello. Un uomo si è presentato questa mattina nel reparto di Malattie infettive della struttura di via Trabucco con alcuni classici sintomi da influenza come tosse e febbre. Lui stesso ha riferito di avere incontrato oltre un mese fa alcuni turisti cinesi provenienti dalla Germania. Il periodo di incubazione (circa due settimane) sarebbe dunque già trascorso e per questa ragione i medici non lo avrebbero considerato a rischio. Lui però avrebbe preferito andare ugualmente al pronto soccorso per farsi visitare.

“Acquisite le prime informazioni - racconta a PalermoToday un uomo che si trovava nell’area d’emergenza con un suo familiare - un infermiere si è messo in contatto con la direzione. Hanno fatto uscire alcune persone dal triage, chi si trovava su una barella è stato spostato nelle varie stanze e hanno distribuito le mascherine. La reazione è stata veloce, sembravano essere preparati”. All’arrivo dell’ambulanza di contenimento tanti pazienti in attesa si sono alzati e sono andati via senza attendere ulteriori indicazioni.

All’uomo è stato subito eseguito, sempre a scopo precauzionale, il tampone faringeo per verificare l’eventuale contagio. Poi il trasferimento in una stanza in isolamento nel reparto di Malattie infettive in attesa degli esami più approfonditi. A quel punto l’area del triage rimasta ormai semi deserta è stata sottoposta a un trattamento di sanificazione. Il primo test ha escluso che possa trattarsi di Coronavirus, ma la risposta definitiva dovrà arrivare dai laboratori del Policlinico, unico hub per l’emergenza in Sicilia oltre a quello di Catania.

Nelle ultime ore il numero dei casi registrati in Veneto e Lombardia ha spinto l’assessore alla Salute della Regione siciliana, Ruggero Razza, a convocare una riunione dell’unità di crisi creata ad hoc. "Le raccomandazioni fatte già nelle scorse settimane - ha affermato Razza - che ricalcano le direttive del ministero della Salute, rimangono immutate. In caso di necessità è sempre opportuno contattare il medico di famiglia o i numeri dedicati: il 112 oppure il numero verde 1500 predisposto dal ministero”.