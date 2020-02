Piazza Tommaso Natale, l'abusivo non si arrende: nuovo sequestro di frutta e verdura

Dopo il blitz di carabinieri e polizia municipale il fruttivendolo di piazza Tommaso Natale non si era arreso, montando i banchi per la merce e gli ombrelloni proprio accanto ai 130 metri quadrati sequestrati pochi giorni prima. La sua ricomparsa però non è passata inosservata e questa mattina le forze dell’ordine sono intervenute nuovamente per procedere con il sequestro di tutta l’attrezzatura e di centinaia di chili di frutta e verdura.

Articolo in aggiornamento