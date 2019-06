Nascondeva 21 chili di hashish nel trolley: corriere arrestato al porto

E' sbarcato al porto con 21 chili di hashish nel trolley ma non ha superato i controlli dei finanzieri. L'uomo, 26enne palermitano incensurato, è stato arrestato al molo Santa Lucia, qualche minuto dopo essere sceso dalla nave proveniente da Napoli. Aveva deciso di attendere fino all'ultimo per mettere piede a terra, sperando forse fino all'ultimo che i finanzieri mollassero.

La droga, nascosta nel bagaglio, era confezionata in panetti da 100 grammi e “blocchi” da un chilo per un totale di circa 70 pezzi. Il 26enne inoltre aveva addosso denaro contante, suddiviso in banconote di piccolo taglio. "Probabilmente - affermano dal Comando delle Fiamme Gialle - il denaro è il guadagno dell’attività di spaccio".

Per il palermitano, formalmente disoccupato ma impegnato saltuariamente con diversi lavoretti, è scattata anche la perquisizione domiciliare. Successivamente il giovane è stato portato in carcere dove resterà a disposizione della Procura della Repubblica di Palermo. Le indagini proseguono per chiarire quali tappe avesse fatto precedentemente il giovane e dove fosse diretto con quei panetti.