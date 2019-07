"La solidarietà non si arresta", corteo per le vie del centro per Carola Rackete

Non si spegne il dibattito attorno al caso Sea Watch3 e all'operato del comandante Carola Rackete, arrestata nel porto di Lampedusa dopo avere forzato il blocco e avere speronato una motovedetta della guardia di finanza per fare sbarcare i 40 migranti che erano a bordo della nave. Nel pomeriggio in città una nuova manifestazione, organizzata da diverse associazioni e supportata dal Comune, in suo favore. In testa al corteo (da piazza Verdi al porto) e dietro un enorme striscione con scritto "Migrare non è reato. Salvare vite non è reato. La solidarietà non si arresta" c'è il sindaco Leoluca Orlando. "Salvini - ha detto ai cronisti - è un giovane Mussolini, dobbiamo impedire che diventi il Mussolini maturo: quello che ha prodotto guerre e genocidi".

E il primo cittadino ha rilanciato l'iniziativa anche tramite i suoi canali social. "Ancora una volta la città di Palermo sta dalla parte del rispetto dei diritti, della Costituzione, dalla parte delle convenzioni internazionali. Migrare non è reato, salvare vite non è reato, la solidarietà non si arresta. #CarolaLibera" si legge su Twitter.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery