In Italia una donna su 8 si ammala di tumore al seno: incontro in una farmacia palermitana

Palermo. In Italia 1 donna su 8 si ammala di tumore al seno. Il tumore al seno è una malattia potenzialmente grave se non è individuata e curata per tempo. Essa si può diffondere sino a raggiungere, dalla parte toracica, altre regioni del corpo. Per questo motivo è fondamentale conoscere il proprio seno. In un’epoca in cui esami, come la mammografia e l’ecografia, permettono l’individuazione di tumori di piccolissime dimensioni, l‘autopalpazione rimane, comunque, un importante strumento di auto-diagnosi. Questo semplice test consente di imparare a conoscere la struttura e l’aspetto generale della mammella, quindi cogliere precocemente qualsiasi cambiamento; è possibile individuare un’alterazione, un nodulo, un infossamento o una secrezione dal capezzolo.

Ogni segnale repentinamente comunicato al medico di famiglia o ad un senologo che consiglierà il percorso più appropriato per fugare ogni dubbio. “Offrire strumenti di prevenzione, come l’apprendimento dei tre schemi di auto-esame al seno - afferma la d.ssa Daniela Di Figlia –. lo sentiamo come un dovere nei confronti delle nostre pazienti. La farmacia Nasca ha già avviato da tempo incontri gratuiti di informazione sanitaria e questa volta le protagoniste saranno le donne".

L’incontro “Impararlo può salvarti la vita”, guidato dall’ostetrica Giulia Lima, si terrà presso la Farmacia Nasca della d.ssa Daniela Di Figlia giorno 1 febbraio dalle ore 14:15 alle ore 15:15. Trattandosi di un evento gratuito la prenotazione è obbligatoria. Recapiti telefonici 091/6171661-349/7311357 Palermo 24 gennaio 2020