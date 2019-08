Scuola, la preside De Laurentis lascia la reggenza dell’istituto Guttuso di Carini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La preside Anna De Laurentis lascia la reggenza dell'istituto comprensivo Guttuso di Carini. Al suo posto il nuovo dirigente scolastico, vincitore dell’ultimo concorso, la professoressa Valeria La Paglia. La preside uscente, ha voluto salutare quanti l’hanno coadiuvata, i genitori, gli alunni, i docenti, il personale Ata, il Dsga, il Consiglio di Istituto, il territorio tutto, con una lettera.

"Prima di andarmene - si legge - desidero porgere un affettuoso saluto a tutti coloro con i quali ho condiviso e realizzato quest’anno un‘esperienza un po’ faticosa ma nel complesso positiva. Ricordo che sin dal primo giorno non è stato facile entrare in empatia con il Collegio ma a durante il corso dell’anno, attraverso il dialogo continuo, siamo riusciti a realizzare il progetto educativo didattico del nostro Istituto e abbiamo condiviso valori, prassi e idee, in un clima di rispetto reciproco. Esprimo la mia gratitudine alla maggior parte degli insegnanti, che si sono mostrati consapevoli e collaborativi ma in particolare ai miei due collaboratori - Claudio Gallina e Simona Simonetta -, che hanno contribuito, con spirito di servizio e professionalità, all’implementazione dell’offerta formativa ed hanno affrontato con impegno tutte le emergenze che si presentavano, ogni giorno in un territorio a rischio. Ringrazio anche i responsabili di plesso che hanno apportato il loro contributo con la presidenza e le figure di sistema. Saluto i referenti, i coordinatori, l’operatore Lombardo che si coordinava con l’operatore dell’area (la dottoressa Giaconia) e tutti insieme hanno cooperato all’effettiva crescita della scuola in tutte le sue dimensioni. Non posso dimenticare e ringraziare il Dsga, Donatella Tudisca che ha saputo organizzare il lavoro del personale Ata con professionalità. Saluto il personale Ata e la segreteria per l’accoglienza ricevuta. Un caro saluto ai genitori, ai consiglieri e in particolare al presidente del Consiglio di Istituto che con la sua pazienza e la presenza costruttiva con il dirigente ha contribuito ad una completa formazione educativa ed umana della scuola. E, infine, un ricordo affettuoso a tutti gli alunni che mi hanno accolto con naturalezza e mi hanno ascoltato con fiducia esponendomi tutte le loro difficoltà. A questi ultimi raccomando di impegnarsi nello studio per acquisire quella cultura che permetterà loro di diventare cittadini attivi e consapevoli. Un abbraccio affettuoso e buon anno scolastico".