Vigili aderiscono allo sciopero nazionale del pubblico impiego, possibili disagi al traffico

La polizia municipale rende noto che domani si potrebbero verificarsi possibili disagi alla circolazione in proporzione all'adesione del personale, allo sciopero generale dei dipendenti pubblici di tutti i comparti del pubblico impiego.

Lo sciopero è stato proclamato per l’intera giornata dall'Unione sindacale di base pubblico impiego e riguarda anche i lavoratori della scuola, i vigili del fuoco e i lavoratori precari di qualsiasi tipologia. Il comando della polizia municipale assicura che saranno garantiti i servizi pubblici essenziali come previsto dalla normativa vigente. Per ogni utile informazione si potrà contattare il centralino allo 091-6954111.