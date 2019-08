Cronaca / A20

Palermo-Messina, scioperano i casellanti: rientro da bollino rosso per gli automobilisti

In Sicilia Filt Cgil, Uiltrasporti, Sla Cisal hanno aderito allo sciopero nazionale con otto ore di stop distribuite in 48 ore per rivendicare lo sblocco di tre contratti congelati ormai dal 2009