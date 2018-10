Una telefonata allunga la vita: imbarcazione in avaria, salvati in mare ad Altavilla

La loro imbarcazione va in avaria, chiamano i soccorsi e vengono salvati in mare. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri nello specchio d'acqua di fronte ad Altavilla Milicia. Le operazioni di salvataggio sono state effettuate dagli uomini dell’ufficio circondariale marittimo di Porticello. "Erano le 19.20 - fanno sapere dalla guardia costiera - quando il comando generale del corpo delle capitanerie di porto (in qualità di centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo) ha veicolato all’autorità marittima di Porticello una chiamata di soccorso arrivata sul numero blu di emergenza in mare (1530)".

A effettuare la telefonata era un diportista che ha comunicato l’avaria della sua piccola imbarcazione di poco più di 5 metri di lunghezza, sulla quale c'era anche un’altra persona. "Al momento della segnalazione - dicono dalla guardia costiera - l’imbarcazione era distante due miglia nautiche (circa 4 chilometri) dalla costa del comune di Altavilla Milicia. Immediatamente, considerato anche l’avvicinarsi del buio, è stato disposto l'intervento dell'unità navale CP524 di Circomare Porticello. Poco dopo l’uscita l’equipaggio dell’unità navale della guardia costiera, anche grazie alle informazioni fornite dalla sala operativa, hanno intercettato l'imbarcazione".

I due occupanti - che erano in buone condizioni - sono stati accompagnati fino al porto turistico di San Nicola l’Arena, a Trabia, dove hanno momentaneamente ormeggiato in tutta sicurezza la loro imbarcazione. "Prima di intraprendere la navigazione in mare - raccomandano dalla guardia costiera di Porticello - bisogna effettuare sempre i dovuti controlli periodici all’apparato propulsivo e allo scafo, e verificare i livelli di carburante adeguati alla navigazione, oltre a controllare la situazione meteomarina. Si coglie l’occasione per ricordare il numero blu di emergenza, il 1530, per segnalare situazioni di pericolo".