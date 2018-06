Ryanair cancella volo, atleti disabili diretti a Treviso restano a terra

Ryanair cancella il volo Palermo-Treviso e sette atleti disabili della Asd Radiosa restano a terra. Avrebbero dovuto raggiungere Lignano Sabbiadoro per partecipare ai campionati di tennis da tavolo, in programma da oggi a domenica, ma due giorni prima della partenza hanno ricevuto una mail dalla compagnia low cost che annunciava le novità. Gli atleti avevano prenotato il volo - poi annullato - lo scorso gennaio chiedendo anche l'assistenza e gli accompagnatori. Pieno anche il volo successivo gestito dalla stessa compagnia. Così per giocare non resta che prendere il caro vecchio pullman e affrontare 22 ore di viaggio. Solo quattro componenti della squadra sono riusciti ad imbarcarsi stamani nei voli Ryanair per Bergamo e Verona.

Gli atleti in carrozzina non sono gli unici ad aver subito dei disagi: oggi la compagnia ha cancellato il volo delle 10.15 diretto a Torino e il Treviso delle 10.50. Non partirà nemmeno l'aereo per Bergamo delle 13.45. L'Enav ha indetto per oggi uno sciopero, ma la protesta prenderà il via alle 13 e andrà avanti fino alle 17. E' quanto si legge in una nota dell'azienda di assistenza al volo. "La società - sottolinea - è impegnata con le organizzazioni sindacali sia nei lavori di rinnovo del contratto collettivo che, contestualmente, nel dialogo sul piano industriale già illustrato in seno all'organismo paritetico di garanzia di Enav". Le cancellazioni di Ryanair non dovrebbero dunque essere dovute allo sciopero.