Palermo epicentro dell'emergenza rifiuti, Musumeci: "Fra un mese Bellolampo sarà satura"

"Bellolampo è il problema dei problemi". Il presidente della Regione, Nello Musumeci, non ha dubbi: l'epicentro dell'emergenza immondizia è a Palermo. Con la discarica gestita dalla Rap prossima alla saturazione, "fra un mese, se nulla cambia, buona parte della Sicilia occidentale non avrà più dove conferire i rifiuti".

"La sesta vasca di Bellolampo è già colma - ha aggiunto il governatore -. Bisogna intervenire subito per trovare un po' di spazio e per attivare la settima vasca per la quale, mi dicono i tecnici, ci vorranno almeno sei-sette mesi. Questa situazione straordinaria non può essere affrontata con strumenti ordinari. Solo con poteri straordinari i tempi si potrebbero accorciare a due mesi. E circa un anno e mezzo per fare il resto". Ecco perché Musumeci chiederà domani al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, lo stato di emergenza ambientale limitatamente alla discarica palermitana ed ai Comuni che conferiscono nel sito: "Ho bisogno di scongiurare il collasso di Bellolampo".

Le difficoltà di smaltimento dei rifiuti sono cmunque estese al resto della Sicilia. Una crisi "cristallizzata" nei numeri forniti dal dipartimento Acque e Rifiuti: "Tutte le discariche esistenti sono prossime al collasso. Esclusa Bellolampo, abbiamo una disponibilità di due milioni di metri cubi in discarica. Se pensiamo che ogni giorno arrivano in discarica 5mila tonnellate di rifiuti, è facile capire che a settembre non avremo più dove metterli". I numeri di quella che Musumeci definisce "un'emergenza strutturata" sono legati a doppio filo allo scarso livello raccolta differenziata. "Noi portiamo in discarica l'80% dei rifiuti, la Lombardia il 4%, il Veneto il 10%. In Sicilia siamo al 15% di differenziata". Il presidente della Regione ha anche evidenziato come sono "un centinaio i Comuni che superano il 50% di differenziata, ma ne restano altri 290. La cosa più grave è che a non fare la differenziata sono le città metropolitane di Palermo, Messina e Catania".

La via d'uscita, secondo il presidente della Regione, passa dalla riforma della legge 9 del 2010. E dall'affidamento della competenza in materia di rifiuti alle ex Province. "La nuova legge va fatta entro la primavera - dice Musumeci scandendo i tempi - la Giunta sta predisponendo un suo ddl. Le Province devono prendersi la gestione dei rifiuti: in Sicilia ci devono essere solo 9 riferimenti sul territorio. Nel frattempo bisogna elaborare un nuovo piano regionale dei rifiuti, autorizzare nuove strutture per il compostaggio e potenziare quelle esitenti, ma soprattutto aumentare la raccolta differenziata". I termovalorizzatori? "Ho sempre detto che non ne sono innamorato - risponde Musumeci - ma non sono un integralista e non li demonizzo. In Italia ce ne sono 41 e funzionano. Con la raccolta differenziata al 15% però ora in Sicilia non servirebbero. L'ipotesi termovalorizzatori in questo momento si allontana".

Il cronoprogramma degli interventi che la Regione intende mettere in campo per scongiurare che a settembre le discariche nell'Isola siano al collasso partirà quindi da Palermo. "Andrò a Bellolampo per verificare la situazione, poi ci occuperemo dello stralcio di dieci piattaforme per la raccolta differenziata, compostaggio e trattamento. Faremo un bando per il trasferimento dei rifiuti in discarica dai porti di Palermo, Catania, Messina e Augusta. Entro aprile ci sarà la nuova legge sui rifiuti, poi la liquidazione delle società d'ambito e misure di fiscalità di vantaggio per le imprese che investono su prevenzione, riuso e riciclo". Andando ai tempi il governatore dice che servirà "almeno un anno mezzo". Per Musumeci, che lavora anche a portare i rifiuti fuori dalla Sicilia (Francia e Germania le ipotesi), "occorre puntare sulla differenziata, mentre i termovalorizzatori dovrebbero servire a bruciare circa il 10% di frazione residua dei rifiuti".