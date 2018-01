Emergenza rifiuti, in provincia è sempre più caos: vietato scaricare in discarica

Non c'è pace per i Comuni del palermitano in tema di rifiuti. Ai problemi legati al conferimento nella discarica di Bellolampo, sempre più satura, si aggiungono quelli che interessano il servizio di raccolta dell’indifferenziato. A renderlo noto è il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque: "Pervengono notizie preoccupanti da Ecoambiente (la ditta che si occupa dello smaltimento dei rifiuti provenienti da 50 comuni del palermitano) - dice Cinque – la società ha comunicato ai Comuni che a seguito del rifiuto di Oikos, la Spa che gestisce i rifiuti a Motta Sant’Anastasia, nel far conferire nella discarica catanese, si è nell’impossibilità, a partire da oggi, di effettuare il servizio di raccolta dell’indifferenziato". "Abbiamo predisposto una nota mediante pec indirizzata anche a tutti gli organi competenti maggiormente esplicativa di quanto accaduto – spiegano da Ecoambiente – e ci stiamo adoperando per la soluzione del problema con l’aiuto della Regione".

In attesa degli sviluppi, l'amministrazione di Bagheria invita i cittadini a differenziare: "Non c’è altra soluzione che puntare sulla raccolta differenziata, sugli impianti di recupero, non è solo una richiesta dell’Europa è una necessità per la nostra Isola. Garantire il riciclaggio della spazzatura e utilizzare questo ciclo può anche dare una spinta in più all’economia e costituisce un’opportunità preziosa". Per rafforzare il servizio di raccolta differenziata, l’amministrazione comunale ieri ha firmato un nuovo contratto per l’uso di quattro nuove vasche per la raccolta dei rifiuti differenziati, quattro cassoni scarrabili, un compattatore a due assi. "Il nuovo acquisto - conclude il primo cittadino - va ad aggiungersi al recente acquisto di otto vasche al fine di rafforzare il funzionamento efficace della raccolta differenziata".

Intanto oggi il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, è a Roma per chiedere al premier Gentiloni poteri speciali per risolvere il problema in tempi celeri. Il secondo passo è procedere alla modifica della legge in materia di rifiuti “superando le fallimentari Srr e facendo transitare le competenze in capo alle tre Città metropolitane e ai sei Liberi consorzi di comuni. "Non sarà semplice - ha sottolineato Musumeci - ma sono convinto che troveremo in Parlamento tutta la sensibilità necessaria per voltare finalmente pagina”.