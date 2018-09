Ore d'angoscia a Ficarazzi, disperso un sub: avviate le ricerche

Si è immerso nelle acque in zona Martinica e non è più tornato in superficie. Ore di angoscia a Ficarazzi dove le unità navali e i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno avviato le ricerche di un sub (di cui non si conoscono le generalità) che era sceso in profondità e di cui non si hanno più notizie. A lanciare l'allarme alcuni amici che non lo hanno visto tornare. Sul posto anche i militari della guardia costiera per fornire supporto al personale del 115.

Articolo in aggiornamento