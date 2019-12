Ricercato a Palermo per associazione a delinquere, lo rintracciano a Napoli

Era stato condannato a cinque anni e 10 mesi di detenzione ed a una multa di 1.300 euro per associazione per delinquere, furto e ricettazione. Ma dal 2017 era introvabile. Lunedì sera gli agenti della seconda sezione della Squadra Mobile di Napoli lo hanno rintracciato nella città partenopea, in via Manzo a Boscoreale. Si tratta di Mohamed Laababi, 62enne marocchino. L'uomo era destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo il 9 novembre 2017.