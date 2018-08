Isola delle Femmine, concluso il restauro della statua del pescatore

Torna al suo originario splendore la statua del pescatore di piazza Pittsburg a Isola delle Femmine. Il delicato intervento di restauro è terminato: ad eseguirlo le maestranze di Confartigianato Palermo coordinate dal direttore artistico, Costantino Sparacio. L'intervento rientra nella convenzione tra l'associazione degli artigiani ed il Comune di Isola delle Femmine, che ha l'obiettivo di rivalutare il territorio a forte vocazione turistica.

"Non potevamo che offrire il nostro contributo per un progetto così importante. La statua del pescatore - dice Sparacio - è il simbolo della borgata marinara alle porte di Palermo e meritava questa rinascita. Durante i tre anni previsti dalla convenzione saremo a disposizione per ulteriori opere di restauro".

"La convenzione con il sindaco di Isola, Stefano Bologna - dice il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Pezzati -, rientra perfettamente nel riconoscimento di Palermo capitale italiana della cultura, un'opportunità per la nostra associazione, che contribuirà alla promozione a 360 gradi del territorio". "La nostra statua è rinata - conclude il primo cittadino - ed ho già raccolto decine di commenti positivi".