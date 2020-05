L'Anas risponde alla Regione: "Attaccato ingiustificato"

"Anas si vede costretta a replicare alla Regione Siciliana per l'ennesimo attacco ingiustificato e privo di rispondenza ai fatti reali". Così l'azienda in una nota di replica a quanto affermato oggi dal governatore siciliano Nello Musumeci in merito ai ritardi nei cantieri delle opere nell'Isola. "L'attacco, peraltro, risulta sorprendente alla luce della costante azione informativa che Anas dedica alla Regione su tutte le attività aziendali nell'Isola - ancora la nota - e sulle criticità che gestisce quotidianamente con grande impegno. Il lavoro svolto da Anas e la dedizione dei suoi dipendenti non può essere vanificato da notizie prive di fondamento e lesive dell'immagine aziendale".

