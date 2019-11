Non dichiara redditi per oltre 10 milioni di euro: maxi sequestro per una cooperativa 

Tutto è partito da una verifica fiscale: quella cooperativa - operante nel settore della scuola - negli anni di imposta sottoposti a controllo (2014, 2016 e 2017) non aveva dichiarato redditi per oltre 10 milioni di euro. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo hanno eseguito oggi un decreto di sequestro preventivo "per equivalente di proventi di reati tributari", per un valore complessivo pari a oltre 2,6 milioni di euro, emesso dalla Procura in via di urgenza della Repubblica di Palermo nei confronti del legale rappresentante di una società cooperativa. Le accuse: omessa dichiarazione e omesso versamento di ritenute e Iva.

"Si tratta di una società cooperativa operante nel settore scolastico con riferimento al personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario) - dicono dalla guardia di finanza - della categoria Lsu (lavoratori socialmente utili), che aveva stipulato convenzioni con enti statali, al fine di perseguire finalità mutualistiche sottraendosi, però, al corretto e compiuto adempimento degli obblighi disciplinati dalla normativa tributaria.

Gli investigatori hanno segnalato le condotte illecite all'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento cautelare d’urgenza, per un importo pari alle imposte dirette e indirette evase".

Sono stati sottoposti a sequestro disponibilità finanziarie rinvenute sui conti correnti, azioni e obbligazioni, una polizza stipulata per il conferimento in pegno di beni preziosi, immobili a Mondello e un’autovettura. Il sequestro è stato successivamente convalidato dal GIP presso il Tribunale di Palermo. "L’operazione di oggi - concludono dalla Finanza - si inserisce nel quadro delle linee strategiche dell’azione del Corpo, volte a rafforzare l’azione di contrasto ai contesti di illegalità economico-finanziaria connotati da maggiore gravità".