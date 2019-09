Operazione Gold Night, Di Dio (Confcommercio): "Un altro grande successo dello Stato"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Un altro grande successo dello Stato nella lotta alla criminalità”. Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo, commenta così l’operazione “Gold Night” portata avanti dalla Polizia di Stato che ha permesso di sgominare una banda di rapinatori che negli ultimi tempi ha portato a termine numerose rapine in alcune attività commerciali del centro di Palermo.

“Confcommercio è al fianco delle forze dell’ordine che ogni giorno lavorano per rendere sempre più sicura questa città che purtroppo vive nel disagio provocato da una innegabile fragilità economica. Operazioni come quella eseguita in queste ore non fanno che accrescere la fiducia di noi commercianti e imprenditori, confermando che Palermo è la più sicura tra le grandi città italiane, come recentemente confermato dalla statistiche Istat”.