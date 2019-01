Cronaca Casteldaccia / Via Giacomo Matteotti

Banda armata irrompe al supermercato, rapina al Decò di Casteldaccia

Quattro banditi arrivati su una Fiat Panda rubata sono entrati nel punto vendita di via Matteotti e sono riusciti a portare via un bottino di oltre mille euro. Uno di loro aveva una pistola in pugno. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza. Indagano i carabinieri