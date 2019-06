Zona via Dante, aggredito alle spalle e rapinato di un Rolex da 4 mila euro

Rapinato del suo Rolex da 4 mila euro mentre passeggiava nella zona di via Dante. E’ accaduto venerdì scorso, intorno alle 10.40 del mattino, quando un 77enne ha lanciato l’allarme al 113 riferendo di essere stato aggredito da uomo che lo avrebbe sorpreso alle spalle, con il volto coperto da un casco da moto.

Le volanti di polizia hanno raggiunto la vittima della rapina in viale Regina Margherita, dove lo hanno trovato ancora visibilmente scosso e dolorante per l’aggressione. Nella colluttazione, forse nel tentativo di resistere allo scippo, l’uomo ha riportato alcune escoriazioni a polso e mano. Indagini in corso, acquisite le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.