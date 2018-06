Cronaca Oreto-Stazione / Via Giuseppe Bennici

Si spacciano per operai ed entrano in casa, poi aggrediscono e rapinano un anziano

E’ accaduto in via Bennici, in zona Oreto. In due si sono presentati alla porta lasciando intendere che la loro presenza fosse legata a un sopralluogo per alcuni lavori. Poi l'assalto che ha fruttato loro un bottino di poche decine di euro