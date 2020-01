Rap a corto di personale e senza fondi per i "viaggi" dell'immondizia: servizi a rischio

I soldi per sostenere il trasporto dei rifiuti nelle discariche catanesi, a causa della saturazione di Bellolampo, non saltano fuori. E la Rap va in sofferenza. Risultato? "L'azienda si è ritrovata in ritardo con il pagamento dei contributi da lavoro, avviando la rateizzazione verso l’Inps e ha inoltre registrato l’incremento del proprio debito nei confronti dei fornitori e dei manutentori dei mezzi, con ripercussioni evidenti sulla qualità del servizio che già risente della carenza di personale", così Dionisio Giordano, segretario generale Fit Cisl Sicilia che annuncia la mobilitazione nel caso in cui la vicenda degli extra costi per i viaggi dell'immondizia dovesse avere ripercussioni sui lavoratori.

Un fronte caldo, al pari di quello che riguarda il potenziamento dell'organico di Rap. La società ha formalizzato la necessità di assumere 200 lavoratori tra operatori ed autisti, per sopperire ai pensionamenti che hanno ridotto il numero dei lavoratori dai 2.500 del 2013 ai 1.790 di oggi. Sulle assunzioni c'è una sostanziale spaccatura tra i sindacati: da un lato la Cisl che vorrebbe portare in Rap i lavoratori della Srr Area Metropolitana; dall'altro la Cisal ed altri sindacati che invece propoendono per la mobilità tra le aziende del Comune. A tal proposito oggi il vicensindaco Fabio Giambrone è riunito in vertice con i presidenti di Rap e Reset proprio per discutere di mobilità interaziendale. In ballo c'è il passaggio di circa un centinaio di lavoratori da Reset a Rap. ​

Ma torniamo ai viaggi dei rifiuti da Bellolampo alle discariche etnee. Alla Rap mancano all'appello i 7 milioni promessi dalla Regione (ufficialmente per la gestione delle vasche dismesse) ed anche i fondi che il Comune si è impegnato a versare per fronteggiare gli extra costi. "Nelle ultime settimane, la burocrazia comunale ha ingessato le operazioni propedeutiche alla certificazione di tale credito" rende noto Giordano, che sottolinea inoltre i riterdi della Regione.

Il "contatore" intanto gira e la Rap ha sul groppone nel solo periodo tra il 26 luglio ed il 31 dicembre 2019 poco più 11 milioni di euro. A tanto ammontano le fatture emesse dai gestori delle discariche private dove va a finire l'immondizia dei palermitani. La Rap ha già versato 5 milioni e attende il resto da Regione e Comune. Senza considerare che nel 2020 si prospetta una previsione di spesa di circa 25 milioni. "Se la Regione non mantiene gli impegni economici assunti, se la gara per la realizzazione della settimana vasca continua a essere una chimera, se la burocrazia comunale si avvinghia in contrapposizioni interne non producendo atti concreti per il riconoscimento del credito all’azienda - afferma Giordano - di certo non potranno essere i lavoratori a pagare per colpe e responsabilità altrui. Ci prepariamo alla mobilitazione".

Sul tema del personale, aggiunge il segretario della Fit Cisl, "è bene fare chiarezza: incrementare il costo del lavoro senza prima mettere in equilibrio finanziario la società, proprio con riferimento agli extra costi dei conferimenti in discarica, sarebbe schizofrenico".

Replica Giuseppe Badagliacca, segretario generale Fiadel-Cisal: "I 700 lavoratori andati in pensione in questi anni erano tutti impiegati in settori operativi ed è per questo che servono forze nuove, proprio per garantire quei servizi già messi a repentaglio dalle difficili condizioni economiche. La Fiadel-Cisal ha chiesto con forza la mobilità fra aziende, anche per potenziare lo spazzamento delle strade, nell’ambito di una operazione che ai palermitani non costerà neanche un euro in più ma produrrà grandi risultati. Chiediamo al Comune di accelerare le procedure, recuperando un inspiegabile ritardo, e invitiamo tutte le forze politiche e sindacali a fare fronte unico nei confronti della Regione, non mettendo ulteriormente in difficoltà l’azienda: non fare questo sarebbe sì schizofrenico".

"La Rap - conclude Badagliacca - si trova in una situazione di grande difficoltà dovuta alla chiusura di Bellolampo, agli extra-costi che la Regione siciliana ancora non copre ma soprattutto a una gravissima carenza di personale, con oltre 700 dipendenti in meno in appena sette anni. Ma se il futuro della discarica e la tenuta dei conti dipendono solo dalla Regione, a cui chiediamo risposte rapide e certe, la carenza di personale e quindi di servizi è responsabilità del Comune: la Fiadel Cisal chiede all’amministrazione di attivare immediatamente la mobilità fra le aziende, consentendo alla Rap di assumere il personale Reset a costo zero per la città".