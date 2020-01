Rap, conti in bilico e sindacati in allarme: "Preoccupati per contratti di solidarietà" 

"Torniamo a sollecitare Regione e Comune sul mantenimento degli impegni assunti nei confronti della Rap per il pagamento degli extra costi sostenuti dall’azienda di piazzetta Cairoli per i conferimenti nelle discariche catanesi. La saturazione della sesta vasca di Bellolampo e la mancata realizzazione della settima vasca, con una gara che la Regione tarda ancora a pubblicare rendendone nei fatti improbabile la realizzazione entro il 2020, pesano come un macigno sul delicato equilibrio economico-finanziario della società di igiene ambientale”. A scriverlo in una nota è la rappresentanza sindacale unitaria Rap della Fit Cisl, della Uil Trasporti e della Filas. I sindacati paventano la possibilità di "contratti di solidarietà" per i lavoratori, smentita dal presidente Norata.

I sindacati snocciolano i numeri: “undici milioni il costo delle fatture da pagare per il solo periodo 26 luglio - 31 dicembre 2019, una previsione di circa 24 milioni per il 2020 e un fatto nuovo e preoccupante la posizione già formalizzata in dicembre dal cda e trasmessa al Comune sulla possibilità di avviare contratti di solidarietà per i lavoratori Rap, altro che assunzione di personale. E quindi la smettano alcune forze politiche e sindacali, l’azienda è in difficoltà ci prepariamo allo sciopero e alle denunce nei confronti di chi insiste sull’incremento dei costi aziendali, in presenza di tale precaria condizione finanziaria”. I sindacati aggiungono, “Mentre i vertici di piazzetta Cairoli palesano le criticità della società con lo spettro della riduzione dell’orario di lavoro dell’attuale forza lavoro Rap, inspiegabile è il richiamo di alcune parti politiche e sindacali all’incremento di personale con l’utilizzo di un bando vecchio di quattro anni e di fantomatico accordo sconosciuto e non firmato dall’unica parte titolata insieme all’azienda a renderlo esigibile, la rappresentanza sindacale unitaria in Rap”. “Prevalga la serietà, se non si vuol concorrere a determinare lo sfascio dell’azienda, con responsabilità che richiameremo in tutte le sedi politiche, civili e penali, la Regione mantenga l’impegno sui 7,5 milioni di euro e il Comune certifichi le fatture emesse dalla Rap. Subito dopo saremo pronti a definire il tema del passaggio e delle assunzioni dei lavoratori. D’altronde sulla legittimità del bando vecchio di 4 anni il segretario generale del Comune sembrerebbe essersene assunto la responsabilità e sull’esigenza di firmare il vero accordo in sede aziendale che possa definire i criteri e le assunzioni, ribadiamo il nostro Si, d’altronde su una Rsu formata da 27 componenti 15 sono della Fit Cisl, 3 della Uil Trasporti e 3 della Filas, una maggioranza schiacciante”.

"Nessuno ha parlato di contratti di solidarietà - replica il presidente della Rap Giuseppe Norata - né l’azienda ha comunicato al Comune l’attivazione, anche potenziale, di questa tipologia di contratti per i lavoratori Rap. In Consiglio di cmministrazione si è, invece, parlato della necessità di predisporre piani straordinari di riorganizzazione aziendale”.

Norata smentisce l'esistenza di una lettera inviata all’amministrazione comunale e chiarisce "Non abbiamo mai celato il rischio della tenuta dei conti per i costi eccezionali di queste settimane e non abbiamo mai celato che la Rap ha bisogno del personale che è oggi in Reset per poter garantire servizi, essi stessi utilissimi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Allo stesso tempo, e in sintonia con il Comune, sappiamo e sottolineamo che bisogna risolvere la difficoltà economica dovuta ai ritardi nella realizzazione della VII vasca di Bellolampo, al fine di evitare danni irreversibili alla Rap. Siamo - rassicura - in piena sintonia con l’amministrazione comunale che ha sempre garantito il pieno appoggio alla copertura degli extra costi di Bellolampo da ultimo con l'impegno al pagamento della fattura di oltre 9 milioni emessa a dicembre. Rimane invariata la disponibilità per procedere con il passaggio degli operai Reset a Rap - conclude Norata - nella consapevolezza che una volta in organico questi lavoratori avranno le stesse garanzie, gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri dipendenti”.