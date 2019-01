Via Parlatore, camion abbatte i rami di un albero: vetri delle auto in frantumi

Un camion in corsa ha abbattutto i rami di un albero che cadendo sono finiti sopra delle auto danneggiandole. E' successo questa mattina, intorno alle 12, in via Filippo Parlatore di fronte al liceo classico Umberto I.

Tre le auto parcheggiate i cui vetri sono finiti in frantumi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha rimosso uno dei rami finito al centro della carreggiata. Non ci sono feriti.

Ad assistere alla scena una donna residente in zona: "Un camion in corsa - racconta Valentina Di Martino a PalermoToday - ha abbattuto dei grossi e lunghissimi rami finiti poi sulle aute posteggiate". "La strada - segnala un altro lettore - è piena di questi grandi alberi pericolosi che dovrebbero essere potati. Si spera che il Comune provveda al più presto. Oggi in via Parlatore si è sfiorata la tragedia".

