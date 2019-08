Raggira un'anziana, entra nella sua casa e le ruba cibo e denaro: arrestato

Conquista la fiducia di una donna anziana residente nella zona di Ciaculli e la convince a farlo entrare in casa, poi ne approfitta e la deruba. Porta via prima del cibo, poi piccoli utensili e infine del denaro. I carabinieri della stazione di Brancaccio hanno arrestato con l’accusa di furto C.G., 53 anni di Belmonte Mezzagno.

Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato in casa della donna è emerso che l'uomo una prima volta ha rubato del formaggio, nascondendolo sotto la maglia. Un'altra volta ha portato via degli utensili da cucina e infine, ultimo caso, dei soldi. "Lo scorso sabato l’uomo, approfittando del rapporto di fiducia che si era instaurato - spiegano i carabinieri - si è introdotto nell’abitazione con la scusa di vendere dei prodotti alimentari, come era solito fare. Una volta all’interno, approfittando di un momento di distrazione, ha rubato cento euro".

I carabinieri hanno fatto scattare il blitz, fermando l'uomo e trovandolo in possesso delle banconote (contrassegnate in precedenza per verificarne la tracciabilità ndr).

L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.