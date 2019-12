Manca un corso di laurea in Ingegneria navale: raccolte migliaia di firme per aprirlo

L'Università di Palermo ad oggi non offre la possibilità di frequentare un corso di laurea in Ingegneria Navale. Gli studenti non ci stanno e lanciano una raccolta firme nella Cittadella universitaria per invertire la rotta. “Fra le tante mancanze - afferma Gianmarco Codraro di Si resti, arrinesci e studente di Ingegneria di Unipa - è proprio paradossale che, se da una parte Palermo può contare su uno dei più grandi cantieri navali (con il bacino di carenaggio più grande del Mediterraneo) e sulla presenza dell’azienda Fincantieri, dall'altra l’Università degli studi di Palermo vede l'assenza proprio del corso di laurea in Ingegneria navale, triennale e magistrale. Avere a Palermo questo corso di laurea attuerebbe la diretta correlazione fra formazione e lavoro. Significherebbe inoltre investire su di noi, sui giovani laureati siciliani e permettere le assunzioni di queste professionalità specializzate in aziende presenti sul nostro territorio. Per questo ci siamo mobilitati!".

La raccolta firma ha anche lo scopo di dimostrare quanto esteso sia l'interesse da parte della comunità studentesca verso l'apertura di questo corso di laurea. Le firme ad oggi raccolte - già migliaia - sono state portate all'attenzione del rettore Fabrizio Micari. "Questo - raccontano gli studenti di Si Resti, Arrinesci - ha dato il via a un confronto con il rettore e il Direttore del dipartimento di Ingegneria, ancora in corso, che sta dando modo agli studenti di capire i passaggi necessari e propedeutici per attivare tutte le procedure necessarie per l'apertura del corso di laurea. Parallelamente, si sta cercando di capire come fare per inserire determinate materie in corsi di laurea già esistenti per permettere l'attivazione di curricula". La battaglia degli studenti non si fermerà: l'obiettivo è l'apertura del corso di laurea il prossimo anno accademico.