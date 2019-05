Raccolta differenziata nelle case di cura, accordo tra Rap e Aiop

Un accordo per la raccolta differenziata dei rifiuti sarà siglato venerdì 24 maggio tra i presidenti di Rap e l’Aiop Palermo, Giuseppe Norata e Luigi Triolo. L’appuntamento è per venerdì alle ore 12 nella sede di Rap, in piazza Cairoli. "La riduzione dei rifiuti indifferenziati è obiettivo prioritario, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e dell’economia circolare e quindi la raccolta differenziata assurge ad attività prioritaria nell'attuazione del ciclo integrato della gestione dei rifiuti. Le istituzioni e le strutture sanitarie hanno il compito di dare esempio concreto di sensibilità ambientale, per la tutela della salute e per la realizzazione di un ospedale ecosostenibile, anche attivando un efficace sistema di raccolta differenziata".

Con l’intesa, Rap e Aiop s’impegnano a dare impulso alla raccolta differenziata, presso le case di cura della città, di carta, cartone, vetro, plastica e metallo, secondo uno sviluppo graduale, che prevede, inizialmente, la raccolta delle frazioni secche sopra indicate e, a seguire, anche della frazione organica proveniente dalle mense e dai residui di pasti distribuiti, secondo modalità attuative definite d'intesa tra le parti. La Rap fornirà alle case di cura appositi contenitori con il ritiro dei rifiuti verrà effettuato secondo calendario prestabilito.